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إغلاق 13 شركة صرافة للتلاعب في أسعار العملات

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إغلاق 13 شركة صرافة للتلاعب في أسعار العملات إغلاق 13 شركة صرافة للتلاعب في أسعار العملات

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي  الأحد إن بلاده أغلقت 13 شركة صرافة لمدة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع لتلاعبهم في العملات، وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع “رويترز” اليوم “أغلقنا 13 شركة صرافة الأسبوع الماضي بسبب التلاعب في أسعار صرف العملات.”

وأنفق البنك المركزي مليارات الدولارات لدعم العملة منذ ثورة (يناير) 2011 التي أثرت سلباً على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وقال المصدر “قبل إيقاف أي شركة صرافة يتم إنذارها مرتين وبعد الثالثة يتم إيقافها بين أربعة أسابيع وثمانية أسابيع… المخالفات تتضمن عدم الالتزام بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية والامتناع عن بيع العملات على الرغم من وجود أرصدة.”

ويتحدد السعر الرسمي للجنيه على أساس عطاءات العملة الصعبة التي استحدثها البنك المركزي قبل عام للحيلولة دون التهافت على بيع العملة المحلية، وفي سوق ما بين البنوك يتداول الدولار أمام الجنيه بسعر 6.96 جنيه.

وفي السوق السوداء التي ازدهرت في ظل عدم توافر الدولار بالسعر الرسمي قال متعامل في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم إن العملة الأمريكية معروضة بسعر 7.40 جنيه مقارنة مع 7.37 يوم الخميس.

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