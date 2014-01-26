النيابة : مصابو الإخوان بالمنوفية تلقوا العلاج ولم نتغاضى عن إصابتهم

قال المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام لنيابات المنوفية :”إن المصابين من المقبوض عليهم فى اشتباكات الإخوان وقوات الأمن بشبين الكوم منذ أيام وعددهم 12 مصاب تلقوا العلاج ،وتم عرضهم على الطب الشرعى لبيان الإصابات “،نافياً أن تكون النيابة تغاضت عن الإصابات التى تعرض لها المتهمين.

وأوضح عبد الجواد أن الإصابات تتراوح ما بين كدامات وجروح وكسور ولا توجد إصابات خطيرة ،كما يدَعى البعض.

ودعا أهالى المتهمين بالحصول على إذن من النيابة لزيارة ذويهم لتأكد من صحة الكلام ،مشيراً إلى أن النيابة العامة حريصة كل الحرص على إجراء التحقيقات بكافة جوانبها القانونية وستظل حائط الصد ضد أى انتهاكات لأنها ليست طرفاً فى أى صراع .

وأضاف المحامى العام لنيابات المنوفية أن التحقيقات مع المتهمين تمت داخل قسم شرطة شبين الكوم عن طريق فريق نيابة مكون من 7 وكلاء بسبب قيام إدارة الحماية المدنية بعمل صيانة بمبنى نيابة شبين الكوم بحضور محامين ،مشيراً إلى أنه تم إجراء تحقيقات مثل جرائم سرقة عادية بمركز شرطة شبين الكوم بسبب هذه الإجراءات وليست إجراءات استثنائية بسبب كونها قضية سياسية.

وكانت مدينة شبين الكوم ،قد شهدت اشتباكات بين عناصر جماعة الإخوان من جانب وقوات الأمن والأهالى ،من جانب أخر تم على أثرها إلقاء القبض على 21 من أعضاء جماعة الإخوان من بينهم 12 مصاب قيل أنهم تعرضوا لتعذيب أثناء القبض عليهم من جانب الأهالى ،وقررت النيابة حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات .