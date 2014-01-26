ميدو: انقطاع الكهرباء لم يؤثر على استعداد الزمالك للمنيا

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن انقطاع الكهرباء عن ملعب الهدف الذي احتضن مران الفريق الأبيض لم يؤثر على استعداداته لمباراة المنيا.

ويبدأ ميدو مشواره مع الزمالك بمواجهة المنيا يوم الأربعاء في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتوقف مران الزمالك بعد انقطاع الكهرباء عن ملعب الهدف بمدينة 6 أكتوبر بشكل مفاجئ.

وكان اللاعبون قد أدوا التدريبات البدنية، لتنقطع الكهرباء قبل بداية التقسيمة.

قرر الجهاز الفني للزمالك التغلب على المشكلة باستكمال المران على أضواء كشافات سيارات اللاعبين.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "لم يؤثر انقطاع الكهرباء على استعداداتنا للمباراة، فاكتفيا بالتدريبات البدنية وسنتدرب يوم الأثنين بالكرة".