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أحمد شكري: متفائل باستمرار الدوري.. واحترم قرار الجهاز الفني

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أحمد شكري: متفائل باستمرار الدوري.. واحترم قرار الجهاز الفني أحمد شكري: متفائل باستمرار الدوري.. واحترم قرار الجهاز الفني

شكري

صرح أحمد شكري لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أنه متفائل باستمرار الدوري بعد توقف البطولة فى الأسبوع السادس لظروف أمنية.

وقال شكرى – فى تصريحات له اليوم “الأحد” – إن المسابقة هذا العام تختلف عن العاميين الماضيين ، وتابع “توقف الدوري وعاد مرة أخرى ، وأعتقد أنه سوف يستمر إلى النهاية ، وهناك اشتياق بين جميع فرق الدوري إلى خوض المباريات وجميع اللاعبين قد اصابهم الملل من توقف الدوري كثيرًا” .

وأكد لاعب الأهلى أنه يحترم قرار الجهاز الفني فى اختيار تشكيل الفريق المناسب لخوض المباريات وإنه أغلق ملف الرحيل تمامًا.

وقال ” أي لاعب يخرج من القائمة فى ظل مشاركته مع الفريق قد يشعر بالإحباط ” .

وأوضح شكرى أن المدير الفني للفريق محمد يوسف عقد جلسة معه وأوضح له قراره باستبعاده من القائمة وهو ما تفهمه اللاعب ، مشددا على أنه سوف يركز مع الفريق فى الفترة القادمة وتحت أمر الجهازالفني ويحترم قرارته.

أ ش أ

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