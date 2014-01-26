أوسكار يقود تشيلسي للفوز على ستوك سيتي والتأهل لدور الـ 16 لكأس انجلترا

تأهل فريق تشيلسي إلى دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم بعد فوزه على ستوك سيتي 1-صفر في الدور الرابع للبطولة اليوم الاحد.

وسجل لاعب الوسط البرازيلي اوسكار هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة .

واضطر تشيلسي – الذي فاز بكأس الاتحاد اربع مرات في اخر سبعة مواسم – أن يقاتل لنيل مكان في دور الستة عشر وكان بوسعه اليوم الفوز بفارق كبير إلا انه أهدر الكثير من الفرص ، وسدد أوسكار واندريه شورله كرات ارتطمت بالقائم.

وجاء هدف أوسكار عقب 28 دقيقة بعد أن سدد ركلة حرة رائعة من مسافة 30 مترا مرت فوق الحائط البشري لستوك لتسكن شباك اسمير بيجوفيتش حارس ستوك.

أ ش أ