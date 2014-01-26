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وزير التضامن يبحث تفعيل أنشطة مؤسسة الحج

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وزير التضامن يبحث تفعيل أنشطة مؤسسة الحج وزير التضامن يبحث تفعيل أنشطة مؤسسة الحج

عقد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، اجتماعا مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، لمناقشة كيفية تطوير أعمال المؤسسة خلال الفترة المقبلة، لخدمة الحجاج، بحضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلى الجمعيات الأهلية.

وأكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تفعيل أداء عمل المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة خلال الفترة المقبلة والعمل على تلافى أى عوائق واجهت موسم الحج خلال الموسم السابق
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