المجلس الملى: البابا بحث مع السيسى التحديات التى تواجه الرئيس القادم

قال المستشار منصف سليمان عضو المجلس الملى، وأحد أعضاء الوفد الكنسى الذى ترأسه البابا تواضروس لزيارة الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، إن اللقاء تطرق للحديث عن التحديات والمشاكل التى ستواجه الرئيس القادم.

وأضاف سليمان أن النقاش تطرق كذلك إلى الأحوال الراهنة للبلاد والتحديات التى تقابل خارطة المستقبل، ولم يتم الحديث عن الانتخابات الرئاسية.

وأضاف سليمان، أن البابا تواضروس هنأ الفريق أول عبد الفتاح السيسى بذكرى 25 يناير ونجاح الاستفتاء وقدم الشكر له على تهنئته بعيد الميلاد .

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