أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفد المصرية للمطارات يهنئ مصلحة أمن الموانئ بعيد الشرطة

Google+ Print
وفد المصرية للمطارات يهنئ مصلحة أمن الموانئ بعيد الشرطة وفد المصرية للمطارات يهنئ مصلحة أمن الموانئ بعيد الشرطة

قام وفد من الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات، بتهنئة مصلحة أمن الموانئ، بمناسبة أعياد الشرطة عرفاناً وتقديراً لدورهم الوطنى فى تأمين المطارات المصرية، خلال ما بعد ثورة 25 يناير المجيدة وحتى الآن.

واستقبل الوفد اللواء حسين شاهين مدير مصلحة أمن الموانئ ووكيلا المصلحة ولفيف من القيادات الأمنية بالمصلحة.

كما قام اللواء حسن شاهين بتسليم درع المصلحة للطيار جاد الكريم نصر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وميداليات تذكارية للوفد المكون من هشام سلامة ومنال طلعت وكميل أبو لحاف وإيمان عزمى وشريف سيد وكريم محمد عباس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365