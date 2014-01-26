وفد المصرية للمطارات يهنئ مصلحة أمن الموانئ بعيد الشرطة

قام وفد من الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات، بتهنئة مصلحة أمن الموانئ، بمناسبة أعياد الشرطة عرفاناً وتقديراً لدورهم الوطنى فى تأمين المطارات المصرية، خلال ما بعد ثورة 25 يناير المجيدة وحتى الآن.

واستقبل الوفد اللواء حسين شاهين مدير مصلحة أمن الموانئ ووكيلا المصلحة ولفيف من القيادات الأمنية بالمصلحة.

كما قام اللواء حسن شاهين بتسليم درع المصلحة للطيار جاد الكريم نصر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وميداليات تذكارية للوفد المكون من هشام سلامة ومنال طلعت وكميل أبو لحاف وإيمان عزمى وشريف سيد وكريم محمد عباس.