"6إبريل" تشارك فى تشييع جثمان "سيد وزة" القيادى بالحركة بالشرقية

شهدت قرية النوافعة مركز فاقوس محافظة الشرقية، توافد أعضاء حركة 6 إبريل للمشاركة في تشييع جثمان سيد عبد الله بكرش والشهير بـ"سيد وزة" والقيادى بحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، والذى فارق الحياة ظهر أمس السبت، فى مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة يناير أمام نقابة المحامين.

وعلق أعضاء حركة 6 إبريل لا فتات تحمل اسم سيد وزة شهيد 6 إبريل، وتستعد القرية لاستقبال الجثمان لتشييعه.

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