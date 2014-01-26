مستشار الرئيس: 20% من الفتيات يتركن التعليم فى مصر بسبب التحرش

أكد الدكتور عصام حجى، المستشار العلمى لرئيس الجمهورية، فى الندوة التى عقدها، اليوم، حول العلاقات العلمية بين مصر وكندا، أن 20% من الفتيات يتهربن من التعليم خاصة فى المرحلة الثانوية بسبب التحرش الجنسى الذى يتعرضن له فى الشوارع.

وأضاف "حجى" خلال الندوة، المرأة المصرية تتجنب الحياة العملية فى كثير من الأحيان فى بعض المناطق بسبب التحرش، موضحًا أن الاسم الحقيقى لمصطلح التحرش هو العادات والتقاليد وهى التى تواجهها المرأة، وتؤثر عليها لتؤدى إلى استبعادها وعدم قدرتها على تولى مناصب عليا.

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