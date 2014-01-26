عمليات عسكرية موسعة في سيناء رداً على إسقاط مروحية بالشيخ زويد

شنت القوات المسلحة حملة امنية واسعة النطاق فى مناطق يشتبه فى وجود مسلحين بها أطلقوا صاروخاً واسقطوا مروحية ظهر السبت ،وشاركت ثلاث مروحيات “أباتشى” فى قصف جوى عنيف استمر لنحو 6 ساعات.

وتحركت ثلاث حملات أمنية من معسكرات العريش ورفح والشيخ زويد لتمشيط المناطق التى تم قصفها.

وتحدث شهود عيان عن نقل مصابين إلى مستشفى الشيخ زويد أثر إصابتهم بشظايا القصف،فيما تعرضت مدرعة تابعة للجيش لقذيفة صاروخية بمنطقة الخروبة لم تسفر عن وقوع أى إصابات.

ومن المنتظر الإعلان عن نتائج العمليات العسكرية التى تحركت منذ الفجر على عدة مناظق جنوب الشيخ زويد.