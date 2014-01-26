ضبط 3 جهادين قبل تسللهم لليبيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من خلال التعاون بين قطاع الأمن الوطني بمطروح ومكتب مخابرات حرس الحدود من إلقاء القبض على 3 جهاديين قبل تسللهم الحدود بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الليبية ومنها إلى سوريا من أجل الانضمام لصفوف الجيش السوري الحر ،وجاء ذلك في إطار التنسيق المسبق لضبط ومنع هروب العناصر الإرهاربية خارج البلاد.

وتم رصد وإلقاء القبض على “وسام . ر.ع “( 23 سنة ) طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية مقيم الساحل قبلي مركز البلينا – سوهاج و” محمد . ا . م” ( 26 سنة ) طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس مقيم مدينة نصر – القاهرة و”محمود . م . ا” ( 23 سنة ) طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس مقيم الحي السابع مدنية نصر – القاهرة حال قيامهم بالتسلل إلي ليبيا بطريقة غير شرعية.

وبمناقشتهم تبين اعتناقهم للفكر السلفي الجهادي وأنهم كانوا في طريقهم لتسلل الحدود عبر الدروب الصحراوية إلي دولة ليبيا ومنها إلي دولة سوريا للانضمام إلي الجيش السوري الحر.

وجاري استكمال الفحص بمعرفة الأجهزة الرقابية وقطاع الأمن الوطني بمطروح ،و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة.