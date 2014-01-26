الداخلية : ضبط 11 من أنصار الجماعة قطعوا شارع الهرم

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه فى حوالى الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد الموافق 26 يناير الجارى، رصدت المتابعات الأمنية تجمع ما يقرب من 500 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بشارع الهرم، فى تقاطعه مع شارع التعاون، حيث قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف والألعاب النارية على قوات الشرطة والمواطنين، أصابت إحداها أتوبيس هيئة نقل عام خالى من الركاب تصادف مروره ، وقد أسفر ذلك عن بعض التلفيات فى الأتوبيس وحريق محدود داخله تم السيطرة عليه فى حينه.

وتمكنت قوات الشرطة من تفريقهم بإستخدام الغاز المسيل للدموع وملاحقتهم بالشوارع الجانبيّة وضبط 11 متهم وبحوزتهم 6 حقائب هاندباج بداخلها العديد من زجاجات المولوتوف والألعاب النارية، وقد إِتُخِذَت كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

هذا وتوالى الأجهزة الأمنية متابعاتها، وتكثف إنتشار الدوريات الأمنية، والتعامل الفورى مع ما يستجد من أحداث، وتؤكد على تحذيرها للكافة من الإقدام على أى تصرفات غير مسئولة تهدد أمن المواطن أو المنشآت.