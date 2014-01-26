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مورينيو يغلق باب تشيلسي بعد صلاح

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مورينيو يغلق باب تشيلسي بعد صلاح مورينيو يغلق باب تشيلسي بعد صلاح

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أنه لن يجري أي صفقات جديدة في موسم الانتقالات الشتوي بعد ضم محمد صلاح نجم الكرة المصرية.

وقال مورينيو فيما أبرزته صحيفة جارديان البريطانية: "لن نشتري مهاجما هذا الشتاء".

وتابع الاستثنائي "بعد صفقة محمد صلاح، تمم أولا.. ثم لن نتعاقد مع أي لاعب آخر".

وتأتي صفقة صلاح في سعي تشيلسي لتعويض لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.

ولازل تشيلسي ينتظر خضوع صلاح لإجراءات الكشف الطبي في سويسرا، كونه غير أوروبي ولا يستطيع دخول إنجلترا قبل إتمام هذا الإجراء خارجها.

وفي تلك الأثناء، يبذل ليفربول قصارى جهده لإثناء صلاح عن الانضمام لتشيلسي، حتى يخطفه لقلعة الحمر.

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