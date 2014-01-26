شرطة أبوظبي تدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب انخفاض الرؤية

دعت شرطة ابوظبي اليوم "الاحد" السائقين إلى أخد الحيطة والحذر بسبب الضباب وانخفاض مستوى الرؤية على مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي والطرق الخارجية، واكد على السائقين ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور.



> وقال المركز الوطني للارصاد :"انه نتيجة لتحرك سحب منخفضة ونتيجة لتحرك سحب منخفضة لسواحل أبوظبي، ومع بداية نسيم البحر ظهراً انحرفت هذه السحب باتجاه مدينة أبوظبي، ومع وجود مرتفع جوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، انخفضت قاعدة السحب لتصبح شبه ملامسة لسطح الأرض وعملت على انخفاض مدى الرؤية الأفقية في أبوظبي."