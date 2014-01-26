ماندزوكيتش على رادار برشلونة

دخل الكرواتي ماريو ماندوزكيتش مهاجم بايرن ميونيخ الألماني قائمة اهتمامات برشلونة الإسباني، وفقا لما ذكرته تقارير اخبارية اليوم.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن ماندزوكيتش لا ينال رضا المدير الفني للنادي البافاري، بيب جوارديولا بسبب انخفاض مستواه في التدريبات.

وأشارت الجريدة إلى أنه بخلاف دخول المهاجم الكرواتي “القائمة السوداء” لجوارديولا، فإن وصول المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بروسيا دورتموند الألماني لبطل أوروبا الموسم المقبل سيصعب من استمرار ماندزوكيتش.

وأبرزت الجريدة أن اهتمام برشلونة بضم اللاعب ليس جديدا حيث كان النادي أرسل مبعوثين في صيف 2012 لمشاهدة أداء اللاعب.

وكالات