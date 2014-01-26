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تأجيل النطق بالحكم في قضية مصرع زينة طفلة بورسعيد لـ 16 فبراير القادم

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تأجيل النطق بالحكم في قضية مصرع زينة طفلة بورسعيد لـ 16 فبراير القادم تأجيل النطق بالحكم في قضية مصرع زينة طفلة بورسعيد لـ 16 فبراير القادم

 

قرر المستشار أحمد حمدي رئيس محكمة و الطفل و الجنايات و عضوية محيي الدين عرفة و خالد محمد خضر عضوي اليمين و اليسار بأمانة سر أحمد السلاموني و عمرو التابعي و سكرتارية محمود الليلي و الجاجبين عادل رشاد و محمود عبد المجيد بحجر قضية الطفلة زينة و المتهم فيها “محمود كسبر” 17 سنة و “علاء جمعة عزت” 15 سنة بإلقاء الكفالة من الدور الحادي عشر و الاعتداء عليها و مصرعها إلي يوم 16 فبراير من الشهر القادم.

وكان محامي الطفلة زينة، قد شكك في عمر المتهم الأول محمود كسبر، و حرر والده محضر بقسم شرطة العرب يفيد أنه قيده بعد ولادته بفترة ،مما استدعي عرض المتهم الأول علي الطب الشرعي .

ولقي تأجيل النطق بالحكم في القضية غضب أسرة الطفلة و عشران من أهالب بورسعيد الذين احتجوا بشدة داخل المحكمة و كادت أن تحدث مشادة بين الأهالي و الشرطة لولا تدخل العميدان فيصل بسيوني و ياسر سالم رئيس و نائب رئيس قسم الترحيلات بمحكمة بورسعيد و العمميد أحمد فاروق رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد .

و قالت والدة زينا عقب تأجيل النطق بالحكم :”حرام تأجيل القضية هؤلاء السفاحان لا يستحقان البقاء أحياء لحظة لقتلم إبنتي” ،مضيفةً :”إنني افتقدها بشدة و حرموني منها و أعلم أنه قضاء من الله و لكن قلبي المفطر علي فلذة كبدي”.

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