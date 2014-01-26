تأجيل النطق بالحكم في قضية مصرع زينة طفلة بورسعيد لـ 16 فبراير القادم

قرر المستشار أحمد حمدي رئيس محكمة و الطفل و الجنايات و عضوية محيي الدين عرفة و خالد محمد خضر عضوي اليمين و اليسار بأمانة سر أحمد السلاموني و عمرو التابعي و سكرتارية محمود الليلي و الجاجبين عادل رشاد و محمود عبد المجيد بحجر قضية الطفلة زينة و المتهم فيها “محمود كسبر” 17 سنة و “علاء جمعة عزت” 15 سنة بإلقاء الكفالة من الدور الحادي عشر و الاعتداء عليها و مصرعها إلي يوم 16 فبراير من الشهر القادم.

وكان محامي الطفلة زينة، قد شكك في عمر المتهم الأول محمود كسبر، و حرر والده محضر بقسم شرطة العرب يفيد أنه قيده بعد ولادته بفترة ،مما استدعي عرض المتهم الأول علي الطب الشرعي .

ولقي تأجيل النطق بالحكم في القضية غضب أسرة الطفلة و عشران من أهالب بورسعيد الذين احتجوا بشدة داخل المحكمة و كادت أن تحدث مشادة بين الأهالي و الشرطة لولا تدخل العميدان فيصل بسيوني و ياسر سالم رئيس و نائب رئيس قسم الترحيلات بمحكمة بورسعيد و العمميد أحمد فاروق رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد .

و قالت والدة زينا عقب تأجيل النطق بالحكم :”حرام تأجيل القضية هؤلاء السفاحان لا يستحقان البقاء أحياء لحظة لقتلم إبنتي” ،مضيفةً :”إنني افتقدها بشدة و حرموني منها و أعلم أنه قضاء من الله و لكن قلبي المفطر علي فلذة كبدي”.