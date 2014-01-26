إصابة مواطنين أثناء تبادل الشرطة لإطلاق النيران مع عاطل بشبرا الخيمة

تمكنت مباحث مركز شرطة قليوب تتمكن من ضبط عاطل لقيامه بالاستيلاء على دراجة بخارية من مالكها بالإكراه، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران وإصابة مواطنين بطلقات نارية.

فأثناء مرور وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بطريق ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة استغاث بهم ” المواطن حسين . م . ح ” وقرر بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بالاستيلاء على دراجته الناريه رقم ( 132 ق ع س ) كرهاً تحت تهديد السلاح النارى ، وأحدثوا إصابته بجرح قطعى بالوجه وكدمة بالرأس.

وقامت القوات الأمنية بتمشيط الطريق وأثناء ذلك شوهد شخصان يستقلان الدراجة النارية المستولى عليها وأثناء محاولة استيقافهما قام أحد المتهمان بإطلاق عيار نارى تجاه القوات من سلاح نارى كان بحوزتهما ،وفرا بالدراجة النارية هاربين، فبادلتهم القوات بإطلاق الأعيرة النارية ومطاردتهما ، وأثناء ذلك تطوع قائد السيارة رقم ( 923 ى ع ى ) وآخر برفقته بمشاركة القوات فى محاولة ضبط المتهمان بتتبعهما فأطلق المتهمان صوبهما أعيرة ناريه نتج عنها إصابتهما وهما “تامر . إ . ع ” .. بطلق نارى بالفخذ الأيمن، و “نور . ت . ع ” بطلق نارى بالركبة اليسرى.

واستمرت القوات فى ملاحقتهما وتمكنت من ضبط أحد المتهمان ويدعى “سامح . م . ع” 22 سنة، عاطل، ومقيم مسطرد بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة، السابق اتهامه فى القضية رقم 157 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2013م ( سلاح أبيض ) ،بينما فر الأخر هارباً بالدراجة النارية المستولى عليها.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب “أحمد . م . ع ” 32 سنة، عاطل، ومقيم مسطرد دائرة القسم ، مسجل خطر” قتل ” والسابق اتهامة فى 9 قضايا “سرقة بالإكراه – قتل – مخدرات – سلاح”، وتم تحويل المصابان للمستشفى للعلاج.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.