ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع آثرية بغرض الإتجار بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 4 تماثيل آثرية وجعران به نقوش فرعونية ومبلغ مالي بغرض الإتجار بناحية الكوثر بسوهاج.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من قسم شرطة الكوثر يفيد بأنه أثناء قيام ضابط وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة بالمرور الأمني بالقرب من دير الشهداء دائرة القسم تمكن من ضبط السيارة رقم “2139 هـ ع ج” قيادة المدعو” مجدي موريس قلادة بشاي” 36 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي ومقيم بشارع عمار بن ياسر دائرة قسم ثان سوهاج وبرفقته كل من “رمضان صابر فؤاد جاد” 39 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم غرب الكوبري دائرة قسم ثان سوهاج ،و “حسين محمد حافظ حسن” 33 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي زراعي ومقيم شارع الأتوبيس البحري دائرة قسم أول سوهاج ،و” خالد احمد عبد الظاهر عبد الرحيم “20 سنة طالب ومقيم شارع سيدي كمال الدين دائرة مركز أخميم وبحيازتهم 4 تماثيل فرعونية مختلفة الأشكال والأحجام يتراوح أطوالهم من حوالي 30 إلي 40 سم تقريباً وكذا عدد 1 جعران عليه نقوش فرعونية يشتبه في أثريتهم ومبلغ مالي 10600 جنيه مصري ،و 101 دولار.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار ، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين توصلاً لمصدر تلك المضبوطات ،و تحرر عن ذلك المحضر رقم 51 إداري القسم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .