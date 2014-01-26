القبض على 21 من عناصر الاخوان لإصابتهم ضابط وتعديهم على الأهالي بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية من ضبط 21 من عناصر تنظيم الإخوان لقيامهم بقطع الطريق وإطلاق الأعيرة النارية والاعتداء على الأهالى وإصابة ضابط شرطة ومواطنين، إذ تجمع حوالى 150 من عناصر تنظيم الإخوان بشارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم، وقاموا بقطع الطريق أمام السيارات والمارة وإطلاق الشماريخ فى الهواء وإلقاء زيت المازوت بالطريق لإعاقة وشل حركة المرور ولمنع القوات والأهالى من التصدى إليهم وضبطهم ،وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية خرطوش وترديد هتافات عدائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية من السيطرة على الموقف وتم ضبط ( 21 ) شخص من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، وعثر بمحل الواقعة على شماريخ مستخدمة فى الواقعة.

ونتج عن ذلك إصابة كل من ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى، أثار حريق بالذراع الأيسر، والمواطن عبدالباسط شوقى، والمواطن أحمد محى.