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مباحث المنيا تعيد 79 هاتف مسروق

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مباحث المنيا تعيد 79 هاتف مسروق مباحث المنيا تعيد 79 هاتف مسروق

26 يناير 2014 | 4:22 مساءً

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هواتف محمولة

هواتف محمولة

نجحت مباحث المنيا فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة محل هواتف محمولة وتعيد المسروقات، حيث تبلغ لقسم شرطة المنيا من رجب . ع . س –47 سنة– صاحب محل هواتف محمولة – ومقيم بدائرة القسم، بإكتشاف كسر باب المحل الخاص به وسرقة محتوياته، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ مالى قدره 40 ألف جنيه.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين وجود آثار عنف بالأقفال الخاصة بباب المحل من الخارج.

وتم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها، توصلت جهوده إلى أن وراء أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من راجى . ع . م –22 سنة– عاطل – ومقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى قضية ( تظاهر وقطع طريق)، وإسلام . ع . ر –21 سنة– عاطل – ومقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات وهى عبارة عن ( 79 هاتف محمول مختلف الأنواع، 50 جراب هاتف محمول، 24 شاحن هاتف محمول مختلف الأنواع، 100 بطارية هاتف محمول، 500 سماعة مكبر صوت)، وبعرض المسروقات على المجنى عليه تعرف عليها.

2014-01-26

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