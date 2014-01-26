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ضبط عامل بحوزته 23 قنبلة بدائية الصنع بالخانكة

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ضبط عامل بحوزته 23 قنبلة بدائية الصنع بالخانكة ضبط عامل بحوزته 23 قنبلة بدائية الصنع بالخانكة

أرشيفية

تمكنت مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط عامل وبحوزته 23 قنبلة محلية على شكل دائرى مصنعه من البارود وشظايا من الزجاج والزلط بقصد الإتجار.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة قيام ” محمد . س . خ ” 32 سنة، عامل كارته، ومقيم دائرة المركز، والسابق إتهامه فى القضية رقم 221 جنح قسم الظاهر لسنة 2001 م ” سلاح أبيض” – بإتخاذ مسكنه وكراً لتصنيع القنابل المحلية.

وعقب تقنين الإجراءات قامت القوات الأمنية بإستهداف المتهم حيث أمكن ضبطه وبحوزته “23″ قنبلة محلية على شكل دائرى مصنعه من البارود وشظايا من الزجاج والزلط.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترف بصحتها وقيامه بتصنيع تلك القنابل المحلية بقصد الإتجار فيها.

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