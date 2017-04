جيهان نجيم تفوز بجائزة أفضل مخرج من نقابة المخرجين في أميركا

نعم إنه إنجاز عربي وعالمي كبير سجّل في الحفل الـ 66 لجوائز الـ Directors Guild of America في فوز المخرجة جيهان نجيم وفيلمها الوثائقي "الميدان" بجائزة نقابة المخرجين في أميركا كأفضل مخرج وثائقي. جيهان تأثرت عند استلامها الجائزة وقالت: "الميدان" هو أكثر فيلم شخصي قمت بإخراجه خاصة أنه شاهد على التغييرات في وطني. هذا الفيلم يعلمكم كيف نؤمن بما هو مستحيل. 25 يناير هو يوم ذكرى الثورة وأردنا أن نطلق الفيلم في صالات العرض المصرية لكن الرقابة لم تسمح بذلك إنما الفيلم تسرب على نسخ مقرصنة وشاهده أكثر من 750 ألف شخص على الإنترنت في اليومين الماضيين. واتصلت بـ "أحمد حسن" أحد الناشطين الأساسيين في الفيلم وقال لي أن الجميع يوقفه في الشارع لأخذ الصور معه. وهذا هو أول فيلم وثائقي مصري يتم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي ومخرجته امرأة وهذه الجائزة تعني لي الكثير".

وفاز المخرج Alfonso Cuaron بجائزة أفضل مخرج عن فيلم Gravity متفوّقاً على أبرز منافسيه Steve McQueen وفيلمه Twelve Years A Slave وMartin Scorsese وفيلمه The Wolf of Wall Street.