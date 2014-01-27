منظمةالحريات لحقوق الإنسان بالشرقية ترعي إحتفال عيد الشرطة2014

كتبت / تهاني عبدالحميد

برعاية منظمة الحريات لحقوق الإنسان قطاع محافظةالشرقية وبحضور ممثل المنظمة بالشرقية السيد مستشار التحكيم الدولي والإعلامي عبدالحميد شومان..

شهد مركز شرطة مشتول السوق بمقر المركز أحتفالية كبيرة حيث تفاجأ السيد العقيد محسن قمحاوي مأمور المركز والسادة الضباط بتنظيم تلك الإحتفالية التي ان دلت فإنما تدل علي أن المجتمع المدني شريك أساسي في نهضة مصر وحريصا علي أمنها وأيضا هي بمسابة الترابط بين أبناء الشعب ورجال الأمن حيث كان هناك حقائق مشوهه لدي المواطنين جعلت فجوه بين المواطن ورجل الأمن .. الي أن جاءت اللحظة الحاسمة يوم 30/6/2013 ورفعت الغيامة وفوض الشغب رجال الشرطة الجيش بالقضاء علي الإرهاب .

حضر الحفل العقيد محسن قمحاوي مأمور المركز ونائبه الرائد محمد عبدالله والرائد أحمدالعزازي رئيس المباحث ومعاونيه النقيب أحمد نوفل والملازم أول لطفي عبدالعال والملازم أسامه عيسي من الضباطا لنظاميين بالمركز وكان الغائب الحاضر الملازم أول محمود شكري حيث كان يؤدي واجبه بأحد المهام الشرطية.. والأمين أبو العلا والأمين جلال وكوكبة كبيرة من رجال الأمن .. كان هناك مشهد لابد من ذكره إهتمام قمحاوي بتوزيع الحلوي والمشروبات أولا علي الخفر والجنود والأمناء قبل الضباط نال علي أساسها لفته رائعة من ممثل المنظمة حيث راعي بالفعل الواجب الإنساني حيث لمس منه الكثير من المواقف التي دفعته الي رعايته لهذه الإحتفالية .

كما حضر من الشخصيات البارزة من المواطنين الحريصين علي أن تقوم الشرطة بكامل واجبها العقيد أحمدحبيب وحسن شومان رئيس لجنةالتوعية السياسية بالمنظمة ورامي عطوه عضو جمعيةأبناء مشتول النشطين في المجال التنموي وأشرف محسن عضو المنظمة والمشرف العام علي إقامة الإحتفالية ومن رجال القانون اللذين شجعوا فكرة هذه الإحتفالية المحامي ناصر يماني .

كما دعي قمحاوي رجاله بأن تكون هذه الإحتفالية خير حافز للتفاني في آداء الواجب تجاة حماية المواطنين من الأيادي الدخيلة التي تعبث بأمن المواطن .

فيما عبر شومان في بداية الإحتفالية بأن رعايته لحفل عيد الشرطة بالشرقية هي لا تساوي شيئ أمام ما يلقاه رجال الأمن في تحدياتهم للجريمة والقضاء عليها سواء الجريمة الواقعة او القضاء علي الجريمة قبل وقوعها.

وإنتهي الحفل بإلتقاط الصور التذكارية بحضور بعض من الأطفال ليتعرفوا علي ما يبذله رجال الأمن من أجل سيرهم آمنين .

شبكةعيونالإخبارية

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