عبد الهادى القصبى: تحية للشعب الذى أركع الإرهابيين وهزم من يدعمه

أصدرت المشيخة العامة للطرق الصوفية بيانا هنأت فيه الشعب, المصرى بذكرى ثورة يناير وأعياد الشرطة.

قال البيان إن شعب مصر العظيم يستحق التقدير على خروجه أمس, على الرغم من محاولات الإرهاب والعنف الذى ينتهجه جماعات لا دين لها.

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها أن الشعب المصرى صاحب السيادة والذى أبى ألا يسجد إلا لله عز وجل يستحق شهادة تقدير، وأن تسطر مواقفه بحروف من ذهب.

وطالب القصبى القوى العظمى التى تنتهج مواقف عدائية ضد مصر, وتورطت مع الإرهاب بتصحيح نظرياتها بما يتواكب مع مكانة مصر.

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