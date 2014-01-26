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وزير الشباب يستقبل ممثلى أسقفية الشباب لبحث تكثيف الأنشطة المشتركة

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وزير الشباب يستقبل ممثلى أسقفية الشباب لبحث تكثيف الأنشطة المشتركة وزير الشباب يستقبل ممثلى أسقفية الشباب لبحث تكثيف الأنشطة المشتركة

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، الدكتور صموئيل متياس، رئيس الكشافة الكنسية، وثروت موسى، مبعوثى أسقفية الشباب، بديوان عام الوزارة، بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الشباب وذلك لتكثيف أوجه التعاون بين وزارة الشباب وأسقفية الشباب خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء إمكانية خدمة الأسقفية وشبابها، وكيفية دمج شباب الأسقفية ومشاركتهم فى أنشطة الوزارة، انطلاقاً من دور الوزارة وسعيها فى ضم الشباب كافة وإشراكهم فى جميع البرامج التى تخص الشباب المصرى.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، أن أهمية هذا اللقاء، والذى يأتى عقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع جامعة الأزهر الشريف، لإشراك طلابها فى جميع أنشطة الوزارة، ثم لقاء ممثلى أسقفية الشباب يعكس حرص وزارة الشباب على إشراك كل شباب مع اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية والفكرية والاجتماعية فى أنشطة وبرامج الوزارة من خلال إتاحة الخدمات الشبابية وتكثيف البرامج الثقافية والفنية والرياضية التى تنفذ بجميع مراكز الشباب فضلاً عن البرامج الموجهة لطلاب الجامعات.

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