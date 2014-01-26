تقرير: دورتموند يدرس ضم بالوتيلي

(/أ ش أ/) - أفادت تقارير بأن النادي الألماني العملاق بروسيا دورتموند يبحث حاليا تقديم عرض لشراء ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان والذي اشتهر بإثارة الكثير من الجدل.

وكان بالوتيلي الذي يبلغ من العمر 23 عاما قد انتقل إلى سان سيرو قادما من مانشستر سيتى في يناير 2013 حيث أحرز 13 هدفا في 26 مباراة شارك فيها مع فريقه حتى الآن.

وذكرت قناة سكاي سبورت الإيطالية أنه نظرا لأنه من المرجح أن يفشل الروسونيري في التأهل لبطولة دوري أوروبا خلال الموسم الحالي فإن ذلك قد يدفع مسئولي النادي إلى النظر في العروض التي ستقدم لشراء لاعبهم الدولي.

ومما يذكر أن عقد بالوتيلى في سان سيرو يمتد حتى نهاية موسم 16-2017 غير أن الأنباء تشير إلى أن مسؤولي دورتموند سيقدمون عقدا تتراوح قيمته ما بين 25 و35 مليون يورو لشراء اللاعب.

ويسعى دورتموند لضم مهاجم بديل لروبروت ليفاندوفسكي الذي يرحل عن النادي الألماني متجها إلى عدوه اللدود بايرن ميونيخ.