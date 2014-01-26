حلوى “الفنكوش” تظهر من جديد.. والصحة تحذر المواطنين من شرائها لخطورتها

نفذت وزارة الصحة حملات مركزية من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية للتفتيش على بعض المنتجات المتداولة بالأسواق والتي تحمل أسماء تجارية خاصة ببعض المصانع.

تبين خلال التفتيش وجود حلوى بطعم الشيكولاته يتم تداولها بالأسواق تحت الإسم التجاري “Top Cal – الفنكوش” مجهولة المصدر؛ وبتحليل المنتج بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان تبين أنها تحتوي على مواد شديدة الخطورة -غير مصرح بتداولها أو تناولها على هذه الصورة- مما يعرض المواطنين بجميع فئاتهم وأعمارهم لخطر مباشر على حياتهم في حالة تناولهم هذا المنتج.

هذا وقد قامت مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان بالتقدم ببلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد قامت الوزارة بإيقاف ترخيص المستحضر المذكور من قبل معهد التغذية نظراً للغش التجاري وتعريض حياة المواطنين للخطر؛ وكذلك إرسال منشور لجميع المحافظات لقيام الرقابة على الأغذية بسحب المنتج من الأسواق وإخطار جهاز حماية المستهلك وإبلاغ مباحث التموين لضبط المنتج والتحري لمعرفة مصادر الانتاج.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بجميع المواطنين أن يتوقفوا عن شراء أو استهلاك هذا المنتج وكذلك الإبلاغ عن أي حالات للإتجار فيه.