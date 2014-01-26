مقتل 6 مدنيين في عدة هجمات بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم بأن 6 مدنيين قتلوا بينهم رجل وزوجته في عدة هجمات بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقالت المصادر ، إن رجلا وزوجته قتلا صباح اليوم الأحد في هجوم على منزلهما بمنطقة الحسينية شمالي بغداد من قبل مسلحين مجهولين ، فيما قتل مدنيان إثنان في هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون عليهما بمدينة الصدر شرقي بغداد ، مشيرة الى أن أحد الضحيتين يعمل حارسا لمدرسة في حي الجوادر بالمدينة .

وأضافت أن صاحب محل عقارات قتل اليوم إثر انفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة في سيارته بمنطقة الاسكان غربي بغداد ، كما قتل مدني آخر في انفجار عبوة لاصقة بسيارته في شارع الميكانيك بحي الدورة بالعاصمة بغداد .

وبحسب المصادر ، طوقت قوات أمنية أماكن الاحداث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف جثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والأخر اعمال عنف بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة تسفر عن سقوط العديد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح .

أ ش أ