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بالفيديو.. خاطفو الدبلوماسيين المصريين بطرابلس يطالبون بالإفراج عن “أبو عبيدة”

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بالفيديو.. خاطفو الدبلوماسيين المصريين بطرابلس يطالبون بالإفراج عن “أبو عبيدة” بالفيديو.. خاطفو الدبلوماسيين المصريين بطرابلس يطالبون بالإفراج عن “أبو عبيدة”

ليبيا

طالب خاطفو الدبلوماسيين المصريين في العاصمة الليبية طرابلس، السلطات المصرية بإطلاق سراح الشيخ شعبان هدية “أبو عبيدة”، وذلك في اتصال هاتفى مع قناة العربية.

وطالب الخاطفون بسماع صوت الشيخ أبو عبيدة، وإطلاق سراحه خلال 24 ساعة وإيصاله إلى ليبيا، مؤكدين أنهم أحباء الشيخ.

وقالوا إنهم من ثوار ليبيا ولن يتم إخلاء سبيل الدبلوماسيين المصريين المختطفين في حال لم يتم الإفراج عن أبو عبيدة.

يذكر أن مجموعة تقول أنها من “ثوار ليبيا” قامت بخطف خمسة دبلوماسيين من السفارة المصرية هناك، منهم المستشار الثقافى.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، ألقت مساء أول أمس الجمعة، القبض على شعبان هدية، الرئيس السابق لغرفة الثوار الليبيين، فى منطقة بين محافظتى مطروح والإسكندرية بتهمة “الانتماء لجماعة إرهابية وهى تنظيم القاعدة.

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