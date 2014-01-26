نظرة على أجمل وأسوأ الإطلالات السابقة لحفل "Grammy"



في حفل "Grammy Awards" للجوائز الموسيقية، تحرص كل نجمة على الظهور بمظهر مختلف عن الأخريات لتضع بصمتها على السجادة الحمراء، وغالباً ما تبالغ بعضهن في ذلك، فتكون إطلالاتهن في قائمة أسوأ الإطلالات في ذلك الحفل.

عرفت النجمة Nicki Minaj بإطلالاتها المجنونة في حفلات "Grammys"، ومنها: إطلالتها في حفل عام 2012 برداء أحمر واسع من Versace، وتنافسها على لقب أكثر الإطلالات جنوناً Lady Gaga التي تتفنن باختيار أغرب الفساتين والإكسسوارات في كل حفل.

في عام 2011 شاهدنا Rihanna بواحدة من أسوأ إطلالاتها على الإطلاق بفستان من الفرو الأبيض، ولكنها عوضت عن ذلك بظهورها بأجمل إطلالة في تاريخ الحفل على السجادة الحمراء لحفل العام الماضي، حيث اختارت فستاناً رائعاً باللون الأحمر من تصميم عزالدين عليا، بينما تكرر اسم النجمة Katy Perry في اثنتين من أجمل إطلالاتها في حفل "Grammys"، فقد اختارت في حفل 2009 فستاناً وردياً بتصميم جميل من باسل سودا، وكانت الإطلالة الثانية بلوك أزرق يطابق لون شعرها من المصمم اللبناني المبدع ايلي صعب. تعجبنا إطلالات النجمة الشابة Taylor Swift في كل عام، ولا يمكن أن ننسى إطلالاتها في حفل 2012 بفستان رائع من زهير مراد، وننتظر بشوق إطلالتها في حفل هذا العام الذي سيقام صباح الغد.

شاهدي الصور، وترقبي تغطيتنا الخاصة لحفل هذا العام صباح الغد على صفحات الموقع.

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