5 إطلالات يومية من نجمات هوليوود

مع تتابع احتفالات السجادة الحمراء حيث نشاهد نجمات هوليوود متألقات بأجمل الإطلالات، قد ننسى بأنهن أمهات وربات بيوت يظهرن بإطلالات بسيطة في الأيام العادية، ولكننا لا ننكر أن لهن سحراً خاصاً حتى في تلك الأيام.

نعرض لك اليوم 5 إطلالات يومية بسيطة ظهرت بها نجمات هوليوود الأنيقات في الأيام الماضية:

Emilia Clarke

اختارت Emilia بدلة ناعمة، وأضافت لها لمسة عصرية أنيقة بقميص مطبع وجاكيت رسمي بلون فوشي مشرق رائع، لتنسقه مع حذاء لحمي، وحقيبة سوداء جميلة.

Alessandra Ambrosio

عرفت عارضة الأزياء البرازيلية Alessandra Ambrosio بعشقها لبنطلونات الجينز الملونة، وفي هذا اللوك اختارت أن تنسقه مع سترة مزينة برسمة وجه النمر، وحذاء رياضي بكعب مخفي.

Charlize Theron

هي ملكة السجادة الحمراء، حيث نراها متألقة بأجمل الإطلالات في كل احتفال، وفي هذا اللوك ظهرت متألقة ببنطلون جلدي باللون الأسود، واختارت أن تنسقه مع توب رمادي، وجاكيت أسود، وإكسسوارات بنفس اللون.

Heidi Klum

يبدو أن السترات الشتوية المزينة برسمة وجه النمر منتشرة بين النجمات في إطلالاتهن اليومية، حيث اختارتها عارضة الأزياء الألمانية Heidi Klum في إطلالة يومية بسيطة.

Julianne Hough

أعجبنا بإضافات النجمة Julianne Hough الى اللوك البسيط الذي ارتدته حيث نسقته مع حذاء جلد نمر أنيق و حقيبة عودية ثم أكملت اللوك مع نظارة عصرية جميلة.

أي هذه الإطلالات كانت الأجمل بالنسبة لك؟