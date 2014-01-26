اليوم.. وزير الشباب يفتتح فعاليات بطولة مراكز شباب القاهرة للمصارعة

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، اليوم، فعاليات بطولة مراكز شباب القاهرة للمصارعة، بحضور حسن الحداد رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة، والمديرين الفنيين للمنتخبات القومية للمصارعة، وجميع الفرق المشاركة بالصالة المغطاة، وذلك بمركز شباب أبو السعود، الذى يستضيف المنافسات إلى جانب الصالة المغطاة بمركز شباب الجزيرة.

يشارك فى البطولة 3000 لاعب ولاعبة فى 12 وزن من أوزان المصارعة، ويمثلون مختلف المراحل السنية، وفى مجالات المصارعة الرومانية والحرة والمصارعة النسائية يمثلون 15 مركز شباب بالقاهرة، وتستمر البطولة حتى 30 مارس 2014.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، أن هذه البطولة تأتى فى إطار اهتمام الوزارة حالياً بتكثيف مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية المنفذة بمراكز الشباب ودعم المراكز المتميزة من خلالها، مشيراً أن تكلفة البطولة حوالى 400 ألف جنيه وتشمل جوائز الفائزين، والإعداد والتجهيز والأدوات الرياضية المستخدمة والانتقالات والتحيكم والإشراف، فضلاً عن منح مراكز الشباب صاحبة المراكز الأولى حتى السادس أبسطة ومراتب المصارعة، وأجهزة رياضية متعددة الأغراض.

وقال وزير الشباب، إن تلك البطولات تمثل فرصة للاعبين الموهوبين فى الألعاب الفردية من مراكز الشباب لممارسة الرياضة الاحترافية فى ظل تميز العديد من تلك المراكز فى اللعبات الفردية وتصعيدها للعديد من اللاعبين للمشاركة مع المنتخبات القومية المصرية، مشيراً أن العديد من اللاعبين الذين حصدوا الميداليات الأولمبية لمصر على غرار كرم جابر وبوجى والغرابلى كانوا يلعبون فى مراكز شباب بالمحافظات.

يذكر، أنه تم وضع الضوابط والقواعد الفنية وفقاً لضوابط الاتحاد الدولى والمصرى للمصارعة فى إدارة وتحكيم البطولة واحتساب النقاط لترتيب الفرق والفردى ونظام الكشف الطبى والبطاقات المجمعة، مع الاشتراط بأن يكون جميع اللاعبين مقيدين بمراكز الشباب المشاركة وهى والمعصرة والجزيرة وزينهم والفسطاط وعين الصيرة وأبو السعود وصقر قريش والساحل وروض الفرج وسراى القبة وشرق حلوان وحلوان الجديدة والتبين و15مايو والمستقبل، وهى أكثر المراكز تميزاً فى لعبة المصارعة الرومانية والحرة والنسائية.

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