وزير التنمية المحلية: 140مليونا لتوصيل مرافق المنطقة الصناعية بالفيوم

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تطبيق عملية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظات، وذلك لتفعيل دور الإدارة المحلية فى تنشيط الاقتصاد المحلى ودعم مبادرات التنمية التى تساهم فى تعزيز قدرات المجتمعات المحلية وتحسين مستوى أدائها، من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل على المستوى المحلى.

وأضاف لبيب، فى بيان له اليوم، الأحد، أن وحدة تطوير الإدارة المحلية بدأت بتطبيق وتفعيل منظومة التنمية الاقتصادية المحلية فى محافظتى الفيوم وسوهاج، كخطوة استرشادية، تمهيداً لتعميمها على باقى محافظات الجمهورية, لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع الوزارات والجهات التنفيذية لحل مشاكل المستثمرين فى المحافظتين، حيث تم تخصيص 140 مليون جنيه لتوصيل المرافق للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

وأشار لبيب إلى أن الهدف من تطبيق هذا البرنامج هو توظيف الموارد البشرية والطبيعية والمالية بكفاءة بالوحدات المحلية لصالح تحسين مستوى المعيشة لسكانها, وتحقيق المشاركة الفعالة على المستوى المحلى ما بين التنفيذيين والشعبيين والقيادات الطبيعية, والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى, وأيضاً القضاء على الفقر, وإتاحة فرص العمل حقيقية للشباب بكل محافظة, حتى يتم القضاء نهائياً على ظاهرة الهجرة من الصعيد والأرياف إلى القاهرة الكبرى للبحث عن فرصة عمل.

كما يهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية متزايدة تستوعب الزيادة السكانية, مع تحقيق تنمية عادلة, بحيث تساهم المجتمعات المحلية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية, بالإضافة إلى تعظيم دورها فى مساندة العمل الحر ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة, والعمل على رفع مستوى المجتمعات المحلية على المستوى القومى والإقليمى والدولى وتدعيم مفهوم التنمية الريفية والحضرية المستدامة.

للمزيد من التقارير..

رئيس المتحف الإسلامى: خسائرنا من التفجير تمثل كارثة قومية

نقابة الصحفيين: القبض على 7 صحفيين وإصابة 4 فى أحداث اليوم

إخوانى يعترف: أحرقنا سيارات شرطة انتقامًا من الضباط

حكيم: "هعمل غنوة لستات مصر اللي وقفوا وقفة رجالة"