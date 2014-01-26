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الكهرباء: تحويل محطتى "الشباب وغرب دمياط" للعمل بنظام الدورة المركبة

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الكهرباء: تحويل محطتى "الشباب وغرب دمياط" للعمل بنظام الدورة المركبة الكهرباء: تحويل محطتى "الشباب وغرب دمياط" للعمل بنظام الدورة المركبة

أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أن خطوات تحويل محطتى إنتاج كهرباء الشباب وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة لتصل قدراتها الإجمالية إلى 2250 ميجاوات ستبدأ منتصف الشهر القادم.

وأضاف إمام فى تصريحات صحفية، أن الخطة التوسعية للوزارة تهدف إلى إضافة قدرات توليد دون استخدام وقود إضافى يتم تنفيذها لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة مع الاستخدام الاقتصادى للوقود وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوحدات.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لتحويل المشروعين تبلغ حوالى 900 مليون دولار، ساهم فيها البنك الأوروبى للأعمار والتنمية، كذلك بنك الاستثمار الأوروبى،والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والصندوق السعودى للتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية فضلاً عن المصادر الذاتية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وأشار إمام إلى أنه تم إجراء دراسات مكثفة لاختيار أنسب نظم التبريد من الناحية الفنية والمالية للمحطتين وتمت الموافقة على استخدام نظام مكثفات التبريد لمحطة الشباب نظراً لموقعها بعيداً عن أى مصدر مائى وهو نظام مستحدث لم يسبق استخدامه من قبل فى مشروعات القطاع، مشيراً إلى أن الدراسة أسفرت عن استخدام نفس نظام التبريد لمحطة غرب دمياط نظراً لظروف الموقع.

الجدير بالذكر أن محطة الشباب تتكون من عدد 8 وحدات غازية تبلغ قدرة الوحدة 125 ميجاوات، إضافة إلى الوحدات البخارية بقدرة إجمالية 500 ميجاوات تستخدم جميعها عادم الوحدات الغازية فى الكهرباء، كما تتكون محطة غرب دمياط من عدد 4 وحدات غازية بقدرة 125 ميجاوات للوحدة، إضافة إلى الوحدات البخارية بقدرة إجمالية 250 ميجاوات لتنتج هذه الوحدات ثلث الطاقة المنتجة من المحطة ككل من العادم الناتج عنها.

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