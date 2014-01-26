المتحدث العسكري: استشهاد 3 جنود وإصابة 11 في هجوم على حافلة للجيش بسيناء

استهدف مسلحون ملثمون يستقلون سيارة دفع رباعى حافلة إجازات لأفراد القوات المسلحة بوسط سيناء،- فى تمام السابعة ونصف من صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى استشهاد 3 جنود وإصابة 11 آخرين.

وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي عبر صفحته على “فيس بوك” إن القوات المسلحة تنعي ببالغ الحزن والأسى دماء أبنائها فى سبيل الواجب.

وأضاف المتحدث العسكري: “نؤكد للشعب المصرى العظيم عزم رجالها على مواصلة حربهم ضد الإرهاب الأسود والقضاء الكامل على دعاة الظلام والفتنة والتكفير التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، ونشدد ونجدد على أن دماء أبنائنا الغالية تزيدنا إصراراً على تطهير مصر وتأمين شعبها من العنف والإرهاب الغادر”.

وتابع المتحدث : “نتقدم قادة وضباط وضباط صف وجنود بخالص العزاء والمواساة للشعب المصرى ولأسر الشهداء والمصابين ، داعين الله عز وجل أن يتغمد شهداء مصر الأبرار بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وشعب مصر الصبر والسلوان، وللمصابين الشفاء العاجل”.