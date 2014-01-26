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النيابة تطلب تحريات الامن الوطني حول اشتباكات الإخوان بالالف مسكن

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النيابة تطلب تحريات الامن الوطني حول اشتباكات الإخوان بالالف مسكن النيابة تطلب تحريات الامن الوطني حول اشتباكات الإخوان بالالف مسكن

تباشر نيابة عين شمس برئاسة المستشار مصطفي خطاب ، اليوم الاحد ، التحقيق في احداث اشتباكات الالف مسكن التي دارت بين عناصر جماعة الاخوان و قوات الامن مما ادي الي وقوع العديد من المصابين ، حيث امرت النيابة بسرعة اجراء تحريات الامن الوطني حول الواقعة .

و كانت اشتباكات عنيفة قد دارت امس السبت بين قوات الامن و عناصر الاخوان قاموا فيها بالقاء قنبلة مونة علي قوات الامن ، الا ان قوات الامن تمكنت من فض تجمهر الاخوان و استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ، و تم نقل المصابين الي المستشفي ، وجار الاستعلام عن حالتهم الصحية تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة .

 

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