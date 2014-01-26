الأناقة الإنجليزية حاضرة في منزل Keira Knightley

بعد أن تخلّت الممثّلة البريطانية الشهيرة Keira Knightley، بطلة جزءين من سلسة "قراصنة الكاريبي"، عن بيتها في هوليوود، انتقلت برفقة زوجها جيمس رايتون للعيش في منزلهما الجديد في لندن، والذي يبلغ ثمنه 6.5 مليون دولار أمريكيّ.

ويبدو أنّ ذوق Keira الكلاسيكي يتجلّى في تصميم منزلها القابع في وسط الأجواء الطبيعيّة الخضراء، حيث يمتدّ على مساحة 2775 قدماً مربّعاً، ويضمّ 5 غرف نوم و4 حمّامات وغرفة مكتب.

إنّ الأناقة سمة التصاميم الإنجليزية، مثلما يبدو واضحاً في غرفة المعيشة التي تكتفي بقطع الأثاث الضروريّة كالسجّادة العجميّة التي تفترش الأرض، وتتكامل مع الموقد المحاط بالرخام ليبعث الدفء في الأرجاء ويمنح الزوجين شعوراً بالحميميّة والاسترخاء.

وصحيح أنّ السيّدة تميل إلى فرض أنوثتها حتى في غرفة النوم متجاهلة ميول زوجها، إلا أنّ العكس بدا واضحاً في هذه الغرفة، إذ يغلب عليها اللون الأزرق من خلال السجّادة التي تكسو الأرضيّة "الباركيه" وغطاء الأريكة والكرسي.ولإضفاء لمسة رومانسيّة على الغرفة، وُجد الموقد لينشر لهيب نيرانه بطريقة جذابة.

وتنتشر في غرفة النوم الثانوية، قطع السجاد العجميّ وسرير بسيط يتّخذ موضعاً له قبالة النافذة المطلّة على الحديقة.

ويتميّز الحمام المستطيل بجدرانه الحجرية ممّا يضفي الفخامة عليه.

ولم يغب وجود الموقد عن غرفة المكتب التي تتألف من طاولة خشب قديمة وكرسي من الجلد يتموضعان قبالة النافذة، حيث يحلو العمل أثناء النظر إلى المساحة الخضراء التي تشغل محيط البيت.

وكان لغرفة الطعام هويّة خاصة من خلال الجدران البرتقالية التي ثبّتت عليها بعض اللوحات الفنية، وفيها يستقبل المالكان ضيوفهما المقربين على وجبات الغداء أوالعشاء.

ويشغل المطبخ مساحة واسعة من البيت.وبرغم عدم توافر الخزائن لتوضيب أواني الطهو، إلا أنها علقت بشكل أنيق على الحائط منعاً لانتشار الفوضى، فيما تأتي الطاولة الخشب لتكون محلاً لطعام النجمة وزوجها الذي يشاركها الزاد بعد يوم طويل في العمل.

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