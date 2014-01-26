غالبية القراء يتوقعون تزايد عنف الإخوان خلال الفترة القادمة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع استمرار عنف الإخوان خلال الفترة القادمة؟"، توقع غالبية القراء أن يستمر الإخوان فى انتهاج العنف.

وجاءت نسبة من توقعوا استمرار الإخوان فى انتهاج العنف 83.48%، بينما توقع 13.96% من القراء توقف الإخوان عن انتهاج العنف.

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