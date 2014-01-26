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المعارضة الاوكرانية: مستعدون لقيادة البلاد

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المعارضة الاوكرانية: مستعدون لقيادة البلاد المعارضة الاوكرانية: مستعدون لقيادة البلاد

ارشيفية- تظاهرات كييف

أبدى أحد قادة المعارضة الأوكرانية استعداده لقيادة البلاد بعد أن عرض عليه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش أمس السبت منصب رئيس الوزراء.

وقال وزير الاقتصاد السابق أرسني ياتسينيوك في كلمة أمام حشود في ميدان الاستقلال في “كييف” بعد مشاركته في محادثات مع يانوكوفيتش “نحن مستعدون لتولي هذه المسؤولية والوصول بالبلاد إلى الاتحاد الأوروبي.”

لكنه أضاف بحسب ما أفادت “رويترز”  أن هذا سيقتضي الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو التي سجنت في عام 2011.

وكان الرئيس يانوكوفيتش الذي تواجه حكومته احتجاجات عنيفة عرض في وقت سابق يوم السبت على ياتسينيوك منصب رئيس واقترح تولي زعيم اخر بالمعارضة وهو فيتالي كليتشكو منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الإنسانية.

 

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