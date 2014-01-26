بالصور.. محافظ أسيوط يتقدم مسيرة شعبية احتفالا بالذكرى الثالثة للثورة

شهدت مدينة أسيوط ، مساء أمس ، احتفالات صاخبة ملئت معظم الميادين ، وغطت الألعاب النارية سماء المدينة حيث خرج الآلاف إلى الميادين للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير رافعين أعلام مصر وصور الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ولافتات تطالبه بالترشح لرئاسة الجمهورية.

كما خرجت مسيرة شعبية حاشدة يتقدمها اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية وسط الألاف من الجماهير والشباب وتحركت المسيرة من ميدان الحرب والسلام وحتى ميدان البنوك للتأكيد على وحدة الصف وتضافر جميع الجهود من جيش وشرطة وشعب لحماية مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وردد المشاركون في المسيرة هتافات تأييد للجيش والشرطة.

كما خرجت النساء والفتيات على غير عادات النساء فى الصعيد يحتفلن ويغنين ويهتفن باسم مصر مرددات الأغانى الوطنية وطالبن نساء أسيوط الفريق السيسي بالترسح للرئاسة فى ملحمة حب بين الجيش والشرطة والشعب تشهدها أسيوط.

وأكد المحافظ أن نزول الالاف للميادين للاحتفال يعد أكبر تحدي للإرهاب ولكل أعداء الوطن مؤكداً إصرار المصريين على خارطة الطريق واستكمال المسيرة نحو الديمقراطية والتنمية والاستقرار والنهوض بالوطن ولن يستطيع احد ان يثنيهم عن ذلك وهم قادرون على تحقيق الأمل ورسالة اليوم تأكيد على تلاحم الشعب والجيش والشرطة فى كيان وطني واحد.