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مقتل وإصابة 3 مهندسين صينيين في هجوم بنيجيريا

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مقتل وإصابة 3 مهندسين صينيين في هجوم بنيجيريا مقتل وإصابة 3 مهندسين صينيين في هجوم بنيجيريا

ارشيفية

 

هاجم مجهولون 3 مهندسين صينيين يعملون بمشروع لتطوير السكة الحديد بقرية “كريم” بمنطقة “كاورا” بولاية “كادونا” بوسط نيجيريا مما أدي الي مقتل واحد منهم وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة.

وقال شهود عيان – في تصريحات لوسائل إعلام نيجيرية اليوم – إن الصينيين كانوا يعملون في المشروع الممتد من ولاية “كادونا” الي ولاية “بلاتو” المجاورة ، مشيرين الي أن المسلحين قدموا من غابة مجاورة للمشروع وهاجموا الصنيين.

من جانبه ، أكد مفوض الشرطة في المنطقة اوليفيمي اودينايكا الهجوم علي الصينيين دون إعطاء تفاصيل عنه.

وتنتشر في نيجيريا الهجمات علي الأجانب وخاصة الذي يعملون في شركات المقاولات ، فقد قتل واختطف العديد من المواطنين اللبنانيين والفرنسيين وجنسيات آخري خلال الأشهر الماضية اثناء تواجدهم في مواقع لشركاتهم.

أ ش أ

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