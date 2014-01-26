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مقتل أربعة في هجوم انتحاري على حافلة للجيش الأفغاني

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مقتل أربعة في هجوم انتحاري على حافلة للجيش الأفغاني مقتل أربعة في هجوم انتحاري على حافلة للجيش الأفغاني

قالت الشرطة الأفغانية إن مفجرا انتحاريا هاجم حافلة للجيش الأفغاني في العاصمة كابول يوم الأحد مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ما يصل إلى 22 آخرين.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم بحسب ما افادت “رويترز” وهو الأسوأ منذ هجوم على مطعم في 17 ينايرأدى إلى مقتل 21 شخصًا من أجانب وأفغان.

وقال حشمت ستانيکزای كبير المتحدثين باسم الشرطة في كابول إن تحقيقا جاريا في هجوم اليوم الأحد.

وأضاف “عدد (الضحايا) قد يتغير.”

وقال إن المصابين بينهم أطفال كانوا في مكان قريب عندما وقع الهجوم.

وذكر مسؤولون أمنيون أن العاصمة الأفغانية شهدت هجومين آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأصيب شخصان في انفجار في شمال المدينة في وقت متأخر من مساء يوم السبت في حين قالت مصادر أمنية إن صاروخا سقط على المطار الدولي على مشارف كابول دون أن يسقط ضحايا.

والهجوم على المطعم في 17 يناير كان الأسوأ الذي يتعرض له أجانب منذ أن أطاحت قوات أفغانية بقيادة الولايات المتحدة بحركة طالبان من السلطة بنهاية عام 2001 .

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