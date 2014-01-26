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الصحة : 49 حالة وفاة و247 مصاب حصيلة أحداث ذكرى ثورة 25 يناير

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الصحة : 49 حالة وفاة و247 مصاب حصيلة أحداث ذكرى ثورة 25 يناير الصحة : 49 حالة وفاة و247 مصاب حصيلة أحداث ذكرى ثورة 25 يناير

وزارة الصحة والسكان

أصدرت وزارة الصحة بياناً بحصيلة الإصابات التى وقعت بالتجمعات التى شهدتها الميادين بمحافظات الجمهورية ،إذ أسفرت عن ٢٤٧ مصاب في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والإسماعيلية والمنيا والقاهرة وأسيوط وبني سويف بإصابات مختلفة

بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى  ٤٩ حالة وفاة في محافظات المنيا، الجيزة، القاهرة، الأسكندرية

من جانبها تتابع الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحة والسكان مع جميع قيادات الوزارة بغرفة العمليات الرئيسية تطبيق خطة الطوارئ الموضوعة من قبل الوزارة والاستعدادات لمواجهة أي موقف طارئ.

وقامت وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ معلنةً عن جاهزية المخزون من الدم والمستلزمات والأدوية جاهز في جميع المستشفيات المتعاملة مع المصابين وفرق الانتشار المركزية وفي المحافظات موضوعة على أهبة الاستعداد.

 

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