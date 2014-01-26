رونالدو: الكرة الذهبية ملك لكل مدريدي

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الكرة الذهبية التي توج بها مؤخرا ملكا لكل المنتمين لفريقه ريال مدريدالإسباني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الاسبانية.

واحتفل رونالدو اليوم بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2013 بين جماهير ملعب سانتياجو برنابيو اليوم قبل انطلاق مباراة الريال وغرناطة (2-0) في الليجا.

وعقب انتهاء اللقاء الذي سجل فيه الهدف الأول صرح رونالدو “هذه الكرة الذهبية ملكا لكل العاملين بالنادي، اليوم كان مميزا ومختلفا، فقد احتفلت بالجائزة وسط المشجعين وأفراد البيت المدريدي، كان شعورا رائعا وجميلا”.

وأضاف هداف الميرينجي “الجمهور ساعدني كثيرا في الاعوام الماضية، والكرة الذهبية حق لكل فرد في النادي، لعمال غرف الملابس، المعدين البدنيين، للجميع”.

وأقامت جماهير الريال “دخلة” احتفالية لرونالدو، رافعين شعار “CR7″ وصفقوا له بشدة قبل صافرة البداية.

ورددت مكبرات الصوت بالملعب قبل 10 دقائق من اللقاء جملة “اليوم نحتفل بمناسبة خاصة، نحتفل بأفضل لاعب في العالم” وسط هتافات تشجيع وتصفيق حار لهداف الميرينجي.

كما بثت شاشات الملعب لقطات لمهارات وأهداف كريستيانو، وأخرى لحفل الفيفا الاخير الذي فاز فيه بالجائزة على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري.

وحمل رونالدو الكرة الذهبية داخل الملعب وحيّا الجماهير بها، كما نادى على زملائه لالتقاط صور تذكارية معه، ومنح الكرة للمخضرم أجوستين إيريرين مندوب النادي والمسئول عن أرضية الملعب، الذي شارك في الصور.

ومرت 55 عاما منذ آخر مرة قدم فيها لاعب بريال مدريد الكرة الذهبية امام جماهير ريال مدريد، بعد موسم كامل قضاه مع الفريق، وبالتحديد منذ حصدها الأسطورة الأرجنتيني الفريدو دي ستيفانو عام 1958.