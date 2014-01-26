خادمة تسرق مجوهرات وأجهزة قيمتها 10 ألف دولار

ما إن عاد مهندس الكمبيوتر الأوروبي إلى شقته ظهراً، حتى وجد البيت خالياً من الخادمة، التي بحث عنها في كل أرجاء المنزل، ولم يجدها، مثلما لم يجد أشياءه الخاصة من هواتف نقالة وأجهزة لوحية ومجوهرات، سرقتها بعد خلع أحد الأدراج، قدرت النيابة العامة قيمتها بـ10 آلاف دولار.

المجني عليه سارع إلى الاتصال بالشرطة، للإبلاغ عن "الآسيوية" التي فاجأته في وقت لاحق باتصال تخبره فيه بأنها سوف تعيد المنقولات التي سرقتها، لكن ليس له مباشرة وإنما وضعتها في محطة مترو دبي مول، ولاذت بالفرار، قبل أن تضبطها التحريات وتحيلها للنيابة.

اغتصب زميلته في سيارة الكفيل

اتهمت النيابة العامة سائقاً آسيوياً باغتصاب خادمة تعمل معه عند نفس الكفيل، بأن واقعها كرهاً داخل السيارة التي كانا يقلانها ليلاً أثناء التوجه لشراء حاجات مشغلهما.

المجني عليها قالت في إفادتها إنها ذهبت ذات مساء مع السائق باتجاه إحدى الجمعيات من أجل شراء بعض احتياجات منزل كفيلهما، لكنها تفاجأت بأن المتهم غير اتجاه سيره، مدعياً أنه سيعود إلى البيت ثانية لتغيير السيارة التي يستقلانها من دون الإفصاح عن السبب، ثم قصد منطقة رملية مظلمة، وهناك أوقف مركبته "المعتمة" ونزل إلى المقعد الخلفي، حيث تجلس الخادمة، وطلب منها ممارسة الرذيلة، فرفضتها، لتتفاجأ به ينقض عليها ويباشر قسراً في مواقعتها من دون أن يستجيب لتوسلاتها.

المتهم وبعد إفراغ شهوته "العرجاء"، عاد لمقعده، وتوجه معها للجمعية، من أجل التسوق، قبل أن يعودا إلى البيت، وتخبر الخادمة زوجة كفيلها، والشرطة بالواقعة، التي تنظرها محكمة الجنايات في دبي.

خزانة علي بابا

عثرت أجهزة الشرطة في دبي في الخزانة الشخصية لأحد المتهمين، على أجهزة إلكترونية وموبايلات ومجوهرات، بعد تلقيها بلاغاً يفيد بسرقة"صاحبها" جهاز حاسب آلي أثناء عمله في مطار دبي الدولي، بمهنة حمال.

الحمال حاول إخفاء الجهاز المشار إليه، اسفل صناديق حفظ أمانات الموظفين في غرفة الاستراحة لإحدى الشركات التابعة للمطار.

المتهم أنكر السرقة أمام تحقيقات أمن المطار التابع إلى القيادة العامة لشرطة دبي، التي اتخذت الإجراءات القانونية لتفتيش مقر سكنه، لتجد في خزانة ملابسه هواتف نقالة، وأجهزة لوحية، ونظارات شمسية، وخواتم ذهبية، وساعات يدوية "استولى على قسم منها أثناء عمله"، " بينما اشترى القسم الآخر من باعة متجولين من دون أية فواتير" وفق اعترافاته للنيابة.

هتك عرضها داخل الحافلة

نظرت محكمة الجنايات قضية أخرى اتهمت النيابة العامة فيها سائقاً آسيوياً بهتك عرض موظفة بالإكراه بعد أن اصطحبها عنوة في الحافلة، وتوجه بها ليلاً إلى المواقف السفلية لإحدى البنايات. المتهم أوصل جميع الموظفين الذين كانوا في الحافلة، إلى منازلهم، وأبقى على المجني عليها فقط، رافضاً توصيلها إلى بيتها، وطالباً منها مرافقته إلى بيته، قبل أن يقصد بها أحد المواقف السفلية لإحدى البنايات، ويباشر في هتك عرضها.

مخدرات

قضت محكمة الجنايات في دبي الأسبوع الماضي بسجن تاجر عربي 4 سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة حيازة وتعاطي مخدرات. كما قضت بنفس الحكم، على موظف عربي ارتكب الجريمة نفسها.