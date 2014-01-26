مراجعة الأجزاء الأولى من المواد الدراسية للعام المقبل

قالت الشيخة خلود صقر القاسمي مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة بدأت عمليات مراجعة الأجزاء الأولى لجميع المواد الدراسية للعام الدراسي المقبل 2014-2015، وذلك بهدف ادخال التعديلات على المستوى العلمي أو اللغوي، موضحة أن الإدارة تأخذ التغذية الراجعة من الميدان التربوي، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لاختصاصيي المناهج للمدارس وللمعلمين، ومن خلال الاستبانة التي تضعها الوزارة على موقعها الإلكتروني لكل مادة على حدة.

وأوضحت بأن الادارة تقوم بإعداد أدله للمعلمين لكافة الكتب المطبوعة أخيرا لتكون مرجعا أساسيا لهم، إذ يقوم اختصاصيو المناهج في الشعب الدراسية المختلفة بمراجعة الكتب سنويا، وتسكين التعديلات اللغوية والعلمية والفنية في ضوء نتائج مراجعاتهم، وفي ضوء ما يرد إليهم من الميدان التربوي من خلال استبانات التغذية الراجعة.

تعديلات

وأضافت إن الكتب تحول بعد مراجعتها إلى رئيس القسم المعني لاعتماد التعديلات، وتحويلها لوحدة الإنتاج والدعم الفني لتوزيعها على المخرجين والرسامين الذين يقومون بإدخال التعديلات المطلوبة ومتابعة تجارب الطباعة مع اختصاصي المناهج، ومن ثم ترسل الإدارة طلبيه الطباعة إلى إدارة المشتريات والمخازن وتحويلها إلى مطبعه مسار التابعة لمؤسسة دبي للإعلام ليتم طباعتها.

وقالت إن وحدة الإنتاج والدعم الفني بإدارة المناهج تسلم الأقراص المدمجة والنسخ الورقية إلى المطبعة المعنية لطباعة نسخة طبق الأصل من القرص المدمج ومن ثم إرسال نسخة مطبوعة من الكتاب بشكله النهائي وتعتبر هذه النسخة ( النسخة الأولى) ليتم مطابقة تجارب الطباعة من الناحيتين العلمية والفنية.

نسخة

وأوضحت القاسمى، أن هذه النسخة تسلم بعد إدخال التعديلات المطلوبة من قبل المختصين إلى وحدة الإنتاج والدعم الفني بإدارة المناهج لتسليمها للمطبعة لمباشرة طباعة الكتاب بصورته النهائية، ومن ثم تقوم المطبعة بإرسال ثلاث نسخ نهائية إلى إدارة المناهج ( وحدة الإنتاج والدعم الفنى) للموافقة النهائية على طباعة الكتاب وتسلم النسخ الموقعة والمختومة من قبل الإدارة للمطبعة لمباشرة الطباعة بالكميات المطلوبة وتوريدها إلى مخازن المناطق التعليمية ومستودعات الوزارة قبل بدء العام الدراسي، وذلك بعد أن تحصر الوزارة أعداد الطلبة من كافة الصفوف من خلال برنامج sis الذي يحتوي على كافة المعلومات، ومن جهة المدارس الخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم تقوم بتقديم إعداد الكتب التى تحتاجها للعام الدراسي المقبل مباشرة للمطبعة.