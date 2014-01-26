مساعدات غذائية عاجلة لـ 20 ألف أسرة باكستانية

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بتقديم المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية العاجلة للأسر الباكستانية التي تعاني من آثار موجة البرد القارس..بدأت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان توزيع ألف و 600 طن من المساعدات الغذائية الأساسية على20 ألف أسرة في مخيمات النازحين في جمهورية باكستان الإسلامية بتكلفة مليون دولار أميركي.

وقالت إدارة المشروع الإماراتي في بيان لها اليوم إن التوجيهات والمبادرة الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة تأتي في إطار النهج الثابت والمتواصل لسموه بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين والفقراء وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم وتخفيف آثار المعاناة والمحن التي تعيشها الأسر النازحة من الفيضانات والعمليات العسكرية في باكستان.

وأضافت أن التقارير تشير إلى أن هذه الأسر تعاني من أوضاع إنسانية صعبة بسبب نقص الغذاء وسوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وعدم توفر المأوى المناسب..إضافة إلى تأثرها في هذا الفصل من السنة بموجة البرد القارس ونقص الموارد الطبيعية وضعف فرص العمل.

وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أن تنفيذ المبادرة الإنسانية لصاحب السمو رئيس الدولة تستفيد منها 20 ألف أسرة في مخيمات النازحين في إقليم خيبر بختونخوا ومناطق شمال و جنوب وزيرستان وباجور ضمن إقليم المناطق القبلية.

وأشارت إلى أنه تم إعداد خطة زمنية لتنفيذ المبادرة الكريمة وتم تجهيز ألف و 600 طن من المواد الغذائية وفق أحدث المواصفات والنوعيات المتكاملة من حيث القيمة الغذائية والصحية وتشمل كل سلة غذائية 80 كيلو جراما من المواد الغذائية الأساسية لتوفير الإكتفاء الذاتي من الغذاء للأسر المستفيدة لمدة شهر كامل وتساعدها على مواجهة تداعيات الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة وعدم توفر المأوى الملائم.

ووجهت إدارة المشروع الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " على هذه المبادرة التي تضاف إلى قائمة المبادرات الإنسانية المتدفقة من النبع العذب لخليفة الخير والعطاء والجود والكرم ".

يذكر أن إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وزعت خلال عامي 2012 و2013 .. 63 ألف سلة من المواد الغذائية بكلفة 138ر3 مليون دولار على الأسر النازحة في المخيمات الباكستانية ووزعت 55 طنا من التمور على الأسر الفقيرة والمحتاجة في مختلف المناطق والأقاليم .

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