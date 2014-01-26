3 نصائح من مصفف شعر Kim Kardashian

بيروت- ميرنا عبّاس

عندما تكثر الرطوبة في الأجواء، يُحاربها شعرنا على طريقته؛ والنتيجة: شعر مجعّد وخصل خارجة عن سيطرتنا تدفع بنا إلى التمنّي أن نختبأ تحت قبّعة طوال الموسم. ولكن لا يمكننا تجنب الشعر المجعّد. احذي حذو كيم كردشيان، واتّبعي هذه النصائح البسيطة من مصفّف شعرها الخاصّ فرانشيسكو غالاسو الذي يُعرف بتسريحاته الرائعة التي تضفي كثافةً على الشعر وتبقيه سليماً من التجعّد.

اغسليه جيّداً: لتجنب تجعّد الشعر، لا بدّ من الحرص على التخلص من كلّ رواسب الشامبو عند غسله، خصوصاً إن كان الشامبو يحتوي على مادة الكبريت التي تتسبّب بجفاف الشعر، بالرغم من أنه يصعب الاعتياد على مستحضرات خالية من الكبريت.

تسريحه: حالياً، إنّ المستحضر الأكثر شيوعاً هو زيت Moroccan oil المغربيّ، الذي يُناسب الشعر الجافّ والسميك، والذي تمّ استخدامه كثيراً مع مجفف الشعر الكهربائيّ.

المعالجة: استخدمي سيروم موثوقاً. ضعيه على شعرك واغسليه في الصباح، أو ضعي بعض قطرات الزيت المغربي على شعرك، بعيداً عن فروة الرأس، وصولاً إلى أطراف الشعر، في الليل، واغسليه صباحاً.

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