اعتدال الأجواء يزيد الإقبال على «صحراءحائل»

ساهم اعتدال الأجواء التي تشهدها منطقة حائل في ارتفاع نسبة الإقبال على فعاليات مهرجان الصحراء الدولي بحائل وتواجد الزوار داخل الساحة الشعبية بالقرب من منتزه المغواة للاستمتاع بفعاليات المهرجان المختلفة حيث عاشوا في زيارتهم محاكاة لما كانت عليه حائل القديمة.

وشاهد زوار المهرجان الدولي فعاليات متنوعة تحكي تاريخ حائل القديمة ، شملت عروض فعالية «حكاوي الصحراء» التي تجسد واقع حياة أهالي «عروس الشمال» قديما كما تجول الزوار داخل المخيمات والمتاحف الأثرية، مطلعين على ما تحتويه من وسائل المعيشة في ذلك الزمن القديم.

من جانبه, أكد عدد من مسؤولي الشقق المفروشة ودور الإيواء في منطقة حائل أن نسبة الإشغال بلغت نحو 80 في المئة بسبب إقامة مهرجان الصحراء خلال إجازة منتصف العام الحالية، مشيرين إلى أن المهرجان أسهم في انتعاش القطاع السياحي بالمنطقة في شكل عام ورفع من نسبة إشغال دور الإيواء خلال إقامة الفعاليات.